Партизаны проникли в воинскую часть в Московской области и сожгли автобус оккупантов

Как обратили внимание подпольщики, их агент "прямо под носом у военного патруля уничтожил транспорт оккупантов". После этого представитель сил сопротивления успешно покинул место проведения диверсии на территории одной из в/ч в Подмосковье.

"После пожара в части началась паника, командиры начали искать виновных среди своих военнослужащих", - рассказали партизаны.

Также в "АТЕШ" сообщили, что теперь российское командование пытается "замять инцидент". Однако, обратили внимание партизаны, такие случаи "повторяются все чаще".

"Война приходит в российский тыл, и никакая охрана не сможет помешать этому. Блестящая работа нашего агента, которая снова показала слабость российской армии даже в глубоком тылу", - говорится в заявлении движения.

Кроме того, в "АТЕШ" обнародовали кадры проведенной диверсии на территории воинской части в Московской области.