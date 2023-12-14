Отмечается, что в результате ночного рейда по улицам Москвы, агенты движения проникли на территорию части Росгвардии, которая расположена по улице Проектируемый проезд 4579, 56. Там они отсняли несколько интересных материалов и передали их для изучения Силам обороны.

"На кадрах видно, что противник пытается принимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части, но это лишь попытки. Никакие патрули не смогут уберечь военные части от наших глаз и ушей. И если у противника не получается этого делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях", - отмечается в сообщении.

В "АТЕШ" также указали географические координаты военной части: 55.581100, 37.608922.

Фото: партизаны проникли в часть Росгвардии в Москве (АТЕШ/Telegram)

Активность украинских партизан в России

На днях агенты "АТЕШ" внедрились в военкомат российского города Тула. Это позволит передавать ВСУ свежие данные про врага.

Кроме того, партизаны проникли на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии (Крым).

Также агенты "АТЕШ" пробрались на территорию воинской части, где дислоцируется российская 810-я бригада морской пехоты во временно оккупированном Севастополе (Крым). Недавно ВСУ нанесли удар по ее военным в Херсонской области.

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