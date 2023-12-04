Партизаны пробрались в воинскую часть Бахчисарая (фото)
Агент партизанского движения проник в одну из воинских частей россиян в Бахчисарае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
По словам агента, воинская часть выглядит полузаброшенной, но она в рабчем состоянии. Также здесь расположены склады.
"Несмотря на полузаброшенный вид, воинская часть функционирует. Нам известно, что на указанном объекте размещены большие складские помещения у которых проходят загрузки армейских Камазов", - сообщили партизаны.
Фото: Партизаны пробрались в воинскую часть Бахчисарая (https://t.me/atesh_ua/2766)
Партизан обнаружил, что военнослужащие не проживают на территории части, а поселены в военном городке неподалеку.
"Также установлено, что военнослужащие расквартированы военном городке неподалеку от воинской части", - сообщил агент "АТЕШ"
Агент предоставил координаты места расположения: 44.75505343815848, 33.868273591626
Фото: Партизаны пробрались в воинскую часть Бахчисарая (https://t.me/atesh_ua/2766)
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