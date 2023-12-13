RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны пробрались на аэродром РФ под Джанкоем. Нашли РЛС оккупантов (видео)

Фото: партизаны пробрались на аэродром РФ под Джанкоем (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны разведали аэродром российских войск в Джанкойском районе (Крым). Там оккупанты прячут радиолокационные станции (РЛС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты провели успешную разведку аэродрома в Джанкойском районе, во время которой удалось выявить радиолокационные станции оккупантов", - рассказали в "Атеш".

Партизаны отмечают, что показывают только малую часть тех кадров, которыми поделился агент, которому удалось пробраться на военный объект оккупантов.

Ситуация в Джанкое

В ночь на пятницу, 24 ноября, на севере временно оккупированного Крыма раздались громкие звуки взрывов. В сети писали о как минимум 7 мощных взрывов в районе Джанкоя. Позже партизаны заявили, что в Джанкое были поражены воинские части российских захватчиков, а также ПВО, РЛС и личный состав интервентов.

До этого сообщалось, что у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. По этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДжанкойКрим