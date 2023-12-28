НАПК включило в спонсоры войны китайскую компанию, которая продала квадроциклы армии РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.

"Минобороны РФ закупило китайские вездеходы производства компании Shandong Odes Industry Co., Ltd для нужд своей армии. Кроме того, эта китайская компания продолжает активно поставлять и другие автомобили в РФ и платить сотни тысяч долларов в бюджет агрессора", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это стало причиной для внесения НАПК ведущего производителя мотовездеходов Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) в перечень международных спонсоров войны.

Что известно о компании

Компания имеет штаб-квартиру в Шаньдуне (КНР). Бренд Aodes также зарегистрирован в США и включает полный спектр производства, обслуживания и реализации мотовездеходов с командами исследования и разработки из США, Европы и Китая.

В Россию Shandong Odes поставляет свою продукцию с 2021 года. А официальным дистрибьютором Aodes на территории РФ является ООО "Меркурий-ДВ". Только за 2022 год она уплатила налогов в бюджет агрессора на более 797 тысяч долларов.

Российское представительство Aodes состоит из более 60 дилерских центров, которые продают и обслуживают квадроциклы, мотовездеходы и гольфкары собственного производства.

Компания поставляет товары для Минобороны РФ

Aodes продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций с государством-террористом. В частности, в период с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2023 года было импортировано товаров на более 16 млн долларов. Среди товаров были квадроциклы, запчасти для их ремонта и обслуживания, надувные лодки.

В марте и апреле 2023 года компанией было отправлено в Россию 137 автомобилей Desertcross на более 1,5 млн долларов. Основным покупателем выступала российская автоспортивная компания "Формула 7"/"Формула Д". А с октября 2022 года по август 2023 года китайская Shandong Odes экспортировала запчасти к квадроциклам и вездеходам на общую сумму более 19 млн долларов.

Фото: Квадроциклы (facebook.com/NAZKgov)

Но товары Aodes могут быть использованы не только как техника для активного отдыха или спорта. Так, в 2023 году Минобороны РФ закупило китайские вездеходы Desertcross 1000-3 для нужд своей армии.

По состоянию на середину ноября 2023 года в распоряжении врага уже насчитывалось 537 единиц Desertcross 1000-3, а до конца марта 2024 года должно быть закуплено еще 1590 единиц с "дополнительными опциями".

Россияне используют квадроциклы в Херсонской области

Эти машины получили подразделения специального назначения для подвоза боеприпасов, других грузов весом до 550 кг, а также санитарно-эвакуационных задач.

Недавно обнародованные украинскими военными кадры подтверждают уничтожение двух вездеходов (квадроциклов) китайского производства Desertcross 1000-3 вблизи села Крынки на временно оккупированных Россией территориях Херсонской области.

"Компания Shandong Odes Industry через дистрибьюторов ООО "Меркуры-ДВ" и ООО "Формула Д" обеспечивает технологические возможности страны-агрессора, активно поддерживает экономику и военную машину России. Попыток осудить войну РФ против Украины от руководства компании не было", - пишет НАПК.

Спонсоры войны

НАПК является органом, который проверяет частные компании на добродетель, в частности, и относительно того, спонсируют ли они войну против Украины. Так, во время полномасштабного вторжения РФ был создан список "Международные спонсоры войны".

В него попали компании, не вышедшие с российского рынка, ведущие бизнес и платящие налоги в РФ, чем финансирующие войну.

Так, в список спонсоров войны попала известная по всему миру корпорация Nestle. Она является одним из самых больших производителей продуктов питания в мире.