Партизаны в Подмосковье оставили без связи ряд военных объектов, - АТЕШ

Отмечается, что операция была проведена в н.п. Могильцы - там агент движения уничтожил оборудование трансформаторной подстанции. Она обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.

По словам подпольщиков, из-за вывода из строя данной подстанции "возникли перебои связи сразу на ряде важных военных объектов". Среди них называют:

629 зенитный ракетный полк (в/ч 51857),

21-ю отдельную бригаду оперативного назначения (в/ч 3641),

военный городок, где размещаются 3/2 51084",

возникли проблемы также в 483-м военном следственном отделе СК РФ,

а еще - в распределительном складе компании "СберЛогистика", которая выполняет контракты для Минобороны РФ.

"Нарушение связи и энергоснабжения внесло хаос в управление подразделениями, сорвало планирование и координацию между военными объектами", - обратили внимание в "АТЕШ".

Когда именно была проведена данная диверсия - партизаны не уточняют. Также представители движения обнародовали в сети кадры результатов операции.

Другие диверсии партизан

Напомним, на днях подпольщики из движения "АТЕШ" вывели из строя трансформаторную подстанцию в Саратове (РФ), которая обеспечивала критически важные объекты инфраструктуры.

Перед этим украинские подпольщики ударили по железной дороге возле города Кемерово в России, таким образом партизаны притормозили поставки боеприпасов РФ к местному военному объекту.

В марте партизаны "АТЕШ" устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области РФ, благодаря чему удалось приостановить поставки для россиян в Курскую область.

Также сообщалось, что этой зимой партизаны устроили диверсию в Москве на железной дороге, ведущей в Курскую область. В результате той операции также была нарушена логистика захватчиков.