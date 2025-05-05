Саботаж в Саратове: "АТЕШ" атаковали объект энергетики РФ

Партизаны "АТЭШ" вывели из строя трансформаторную подстанцию в Саратове. Без электричества остались объекты важные для РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ .

Партизанское движение "АТЭШ" заявило об успешной диверсии в российском Саратове.

По словам участников движения, им удалось вывести из строя трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала критически важные объекты инфраструктуры.

В результате атаки было нарушено электроснабжение по меньшей мере двух базовых станций мобильной связи.

Именно эти станции обслуживали промышленную зону города, где расположены нефтеперерабатывающий завод "ГазПромМаш", предприятие "Пирогрупп", а также мобилизационный центр, который, по информации партизан, использовался для координации военных действий против Украины.

"Прекращение работы этих станций связи серьезно усложнит координацию действий противника, усложнит логистику и создаст дополнительные проблемы для оккупантов в организации обороны", - говорится в заявлении движения.

Участники "АТЕШ" отметили, что и в дальнейшем будут уничтожать инфраструктуру, которая поддерживает военную машину России, до полного освобождения украинских территорий.