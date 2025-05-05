Саботаж в Саратове: "АТЕШ" атаковали объект энергетики РФ
Партизаны "АТЭШ" вывели из строя трансформаторную подстанцию в Саратове. Без электричества остались объекты важные для РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.
Партизанское движение "АТЭШ" заявило об успешной диверсии в российском Саратове.
По словам участников движения, им удалось вывести из строя трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала критически важные объекты инфраструктуры.
В результате атаки было нарушено электроснабжение по меньшей мере двух базовых станций мобильной связи.
Именно эти станции обслуживали промышленную зону города, где расположены нефтеперерабатывающий завод "ГазПромМаш", предприятие "Пирогрупп", а также мобилизационный центр, который, по информации партизан, использовался для координации военных действий против Украины.
"Прекращение работы этих станций связи серьезно усложнит координацию действий противника, усложнит логистику и создаст дополнительные проблемы для оккупантов в организации обороны", - говорится в заявлении движения.
Участники "АТЕШ" отметили, что и в дальнейшем будут уничтожать инфраструктуру, которая поддерживает военную машину России, до полного освобождения украинских территорий.
"АТЕШ"
Украинские партизаны продолжают разведку позиций российских захватчиков на временно оккупированных территориях.
Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.
На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики превращают в военные склады украденные объекты одного из предприятий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.