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Партизаны в Мариуполе сожгли технику для строительства фортификационных сооружений РФ

Архивное фото: Партизаны в Мариуполе сожгли технику для строительства фортификационных сооружений РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области партизаны сожгли технику, которую россияне используют для возведения фортификаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Мариуполь.Сопротивление".

"Не без хороших новостей несмотря на все. Мариупольское Сопротивление сожгло российскую строительную технику", - говорится в заявлении.

Фото: Техника россиян (t.me/mrplSprotyv)

Отмечается, что речь идет об автокране на 60 тонн, который использовался для демонтажей, строительства жилья для россиян и фортификационных сооружений. 

Партизаны уточнили, что техника была оставлена во дворе ПТУ № 64 по улице Таганрогская, 199.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием "прилетов" по местам базирования оккупантов.

Недавно сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "познавательный знак". Кроме того, российские захватчики опрокидывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

Накануне мы сообщали, что в порту временно оккупированного Мариуполя был замечен российский корабль. Это первое судно с начала 2024 года.

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