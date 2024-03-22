Партизаны в Мариуполе сожгли технику для строительства фортификационных сооружений РФ

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием "прилетов" по местам базирования оккупантов.

Недавно сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "познавательный знак". Кроме того, российские захватчики опрокидывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

Накануне мы сообщали, что в порту временно оккупированного Мариуполя был замечен российский корабль. Это первое судно с начала 2024 года.

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