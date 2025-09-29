Партизаны в рядах россиян помогли ликвидировать "Панцирь-С1" на Херсонщине (видео, фото)

"Наш агент из 439-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады, находясь на боевом дежурстве, зафиксировал развертывание зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" и передал нам его координаты и видео", - рассказали в "АТЕШ".

Полученные данные были переданы Силам обороны Украины, в результате чего повреждена радиолокационная станция комплекса. Из-за этого "Панцирь-С1" был выведен из строя на несколько месяцев, что создало пробел в системе ПВО на этом направлении.

"Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" - это российский зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия. Его назначение - прикрытие военных и гражданских объектов от самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет и высокоточного вооружения. Система объединяет две пушки калибра 30 мм и 12 зенитных ракет, установленных на гусеничном или колесном шасси.

Комплекс оборудован многофункциональной радиолокационной станцией и оптико-электронными средствами наведения, обеспечивающими обнаружение целей на расстоянии до 36 км и поражение на дистанции до 20 км.

"Панцирь-С1" активно используется российской армией для прикрытия стратегических объектов и позиций систем ПВО большой дальности, в частности С-300 и С-400.