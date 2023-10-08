Оккупанты в Крыму давят на противников войны, - ЦНС

В Крыму оккупанты преследуют местных, которые против их режима. Россия предоставляет все возможности "правохранителям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Во временно оккупированном Крыму оккупационные власти продолжают преследовать жителей полуострова, которые открыто критикуют режим Кремля или выражают свое несогласие с проведением так называемой "СВО" на территории Украины.

Россия предоставляет возможности оккупантам, изменяя Уголовный и Административный кодексы. Даже придумали "закон", благодаря которому "правохранители" могут привлекать лиц к административной или к уголовной ответственности.

Партизанское движение

На временно аннексированном полуострове Движение сопротивления активно развернуло свою подпольную деятельность и фиксирует все движения коллаборантов, поддерживающих российско-оккупационные войска.

"Центр национального сопротивления напоминает коллаборантам или тем лицам, которые намерены помогать оккупантам, что украинское движение сопротивления уже уничтожило многих представителей из числа коллаборантов и представителей российско-оккупационной администрации", - написано на сайте.

Также, на сайте предупреждают, что сотрудничество с оккупантами - нарушение законов Украины и за это грозит уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что на оккупированных территориях Херсонской области кафиры идут против гражданского населения и нарушают Международное право. В Запорожской области захватчики угрожают силой и оружием.