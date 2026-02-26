Партизаны "АТЕШ" превратили антенны РЭБ врага в Крыму на бесполезный металлолом

Партизанты "АТЕШ" провели успешную диверсию под Севатсополем, посвященную "Дню сопротивления оккупации Крыма". Агентам удалось вывести из строя объекты связи, в том числе мешающие работе украинских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.
Речь идет о комплексах радиоэлектронной борьбы - антеннах РЭБ. Оборудование находилось на вышке возле села Гончарное.
"Эта вышка была оснащена антеннами РЭБ, которые создавали помехи для наших дронов в секторе. Агенты "АТЕШ" подожгли релейные шкафы у основания вышки - именно в них расположена силовая электроника и высокочастотные кабели. При их повреждении антенны на вершине превращаются в бесполезный металлолом: сигнал просто не доходит", - написали в движении партизанов.
Также сообщается, что восстановить такое оборудование крайне сложно, дорого и долго.
В резульатте успешной диверсии работа вражеской РЭБ в районе полностью прекращена.
"Это открыло воздушный коридор для эффективного применения беспилотников Сил обороны Украины. Рядом расположены военные объекты, которые теперь стали легкой мишенью для СОУ", - добавили в "АТЕШ".
А именно речь идет о таких об'ектах:
• 58-й ЦМТО - склады неприкосновенного запаса техники связи ЧФ РФ;
• Запасной командный пункт Черноморского флота "Алсу-2";
• 15-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада.
"Мы продолжаем методично выключать рубильник оккупантам, расчищая небо для Сил обороны Украины", - подытожили партизаны.
Как известно, партизаны движения "АТЕШ" регулярно наносят удары по об'ектам оккупантов. К примеру, недавно сообщалось, как агенты нанесли удары по системе связи и ослабили РЭБ оккупантов в Херсонской области.
Также РБК-Украина писало, как партизаны движения "АТЕШ" атаковали железнодорожную логистику РФ на Купянском направлении, уничтожив тепловоз, обеспечивающий всем нужным оккупантов возле Купянска.