Партизаны анонсировали сезон "бавовны" в Крыму (видео)

Ожидаемый "хлопок" в Крыму

Следует заметить, что в Крыму систематически происходит "хлопок". Удары наносятся по военным объектам оккупантов. В частности, аэродромах, нефтебазах и складах БК.

Так, в конце апреля, во время атаки по Крыму, под удар попал не только аэродром в Джанкое. Взрывы раздавались и в других частях полуострова, где сосредоточены военные силы оккупантов.

Также есть вероятность того, что вскоре украинские силы нанесут удар по Керченскому мосту.

Так, недавно представители Главного управления разведки Минобороны рассказали, что Украина готовит удар по Керченскому мосту. По словам представителей ГУР, это может произойти в первой половине этого года.

В частности, представитель Украины в ООН Сергей Кислица иронически намекнул на разрушение Крымского моста.

Также о возможности сделать фото с Керченским мостом сообщил и посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, отметив, что "время пока есть".

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