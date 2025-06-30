В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым (видео)
Во временно оккупированном Донецке в понедельник, 30 июня, вечером местные жители услышали взрывы. Город находился под ракетной атакой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса" и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.
По данным "Новостей Донбасса" в Донецке работала противовоздушная оборона. При этом оккупационные власти пожаловались на обстрел города.
По неподтвержденным данным, есть "прилет" на территории металлургического завода.
Также распространяется информация об ударе по расположению штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ.
При этом в сети обнародовали кадры, на которых можно заметить большой пожар в районе между Ясиноватой и Донецком.
В свою очередь Коваленко уже прокомментировал взрывы в Донецке.
"Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно", - написал он.
Успешный удар Сил обороны
Напомним, украинские воины несколько дней назад атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области.
В результате операции Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ были уничтожены два российский бомбардировщика Су-34. При этом еще два таких самолета были повреждены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.