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В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым (видео)

Донецк, Понедельник 30 июня 2025 22:45
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В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым (видео) Иллюстративное фото: Донецк атаковали ракеты (MBDA)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Донецке в понедельник, 30 июня, вечером местные жители услышали взрывы. Город находился под ракетной атакой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса" и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

По данным "Новостей Донбасса" в Донецке работала противовоздушная оборона. При этом оккупационные власти пожаловались на обстрел города.

По неподтвержденным данным, есть "прилет" на территории металлургического завода.

Также распространяется информация об ударе по расположению штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ.

При этом в сети обнародовали кадры, на которых можно заметить большой пожар в районе между Ясиноватой и Донецком.

В свою очередь Коваленко уже прокомментировал взрывы в Донецке.

"Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно", - написал он.

Успешный удар Сил обороны

Напомним, украинские воины несколько дней назад атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области.

В результате операции Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ были уничтожены два российский бомбардировщика Су-34. При этом еще два таких самолета были повреждены.

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Донецк Война в Украине Ракетный удар Взрывы
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