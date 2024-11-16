В партии Шольца выступили в защиту его разговора с Путиным

В частности, журналист радио напомнил, что недавно Шольц в эфире ARD заявил о своих планах в ближайшее время созвониться с Путиным, однако перед этим он уточнил, что намерен проконсультироваться с партнерами, в том числе с США.

Комментируя ситуацию, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш сказал, что хоть и не имеет детальной информации о темах переговоров, но он полностью доверяет способности Шольца достигать дипломатических результатов.

Мирш добавил, что нынешний канцлер Германии всегда тщательно взвешивал свои действия и координировал их с международными партнерами.

"Сейчас я не знаю содержания переговоров. Но я знаю, что Олаф Шольц в течение многих лет очень тщательно взвешивал, особенно в тесных консультациях со своими партнерами, когда и какие дипломатические возможности откроются", - заявил он.

Также говоря о возможной организации мирной конференции с участием России, Мирш отметил, что стремление к дипломатическим достижениям имеет важное значения для международной повестки и не связано с предвыборной темой.

"Этот вопрос угрожает глобальной стабильности, и поэтому важно стремиться к дипломатическим решениям", - добавил он.

Кроме того, несмотря на сложности, с которыми сталкивается Запад в условиях агрессии России против Украины, Мирш подчеркнул значимость дипломатических шагов для поиска мирного решения войны.