В партии Шольца выступили в защиту его разговора с Путиным

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным. В партии СДПГ выступили в защиту телефонного разговора немецкого политика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk.
В частности, журналист радио напомнил, что недавно Шольц в эфире ARD заявил о своих планах в ближайшее время созвониться с Путиным, однако перед этим он уточнил, что намерен проконсультироваться с партнерами, в том числе с США.
Комментируя ситуацию, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш сказал, что хоть и не имеет детальной информации о темах переговоров, но он полностью доверяет способности Шольца достигать дипломатических результатов.
Мирш добавил, что нынешний канцлер Германии всегда тщательно взвешивал свои действия и координировал их с международными партнерами.
"Сейчас я не знаю содержания переговоров. Но я знаю, что Олаф Шольц в течение многих лет очень тщательно взвешивал, особенно в тесных консультациях со своими партнерами, когда и какие дипломатические возможности откроются", - заявил он.
Также говоря о возможной организации мирной конференции с участием России, Мирш отметил, что стремление к дипломатическим достижениям имеет важное значения для международной повестки и не связано с предвыборной темой.
"Этот вопрос угрожает глобальной стабильности, и поэтому важно стремиться к дипломатическим решениям", - добавил он.
Кроме того, несмотря на сложности, с которыми сталкивается Запад в условиях агрессии России против Украины, Мирш подчеркнул значимость дипломатических шагов для поиска мирного решения войны.
Напомним, вчера в пресс-службе Кабмина Германии подтвердили переговоры Шольца с Путиным. Они длились около часа. В ходе разговора немецкий канцлер осудил агрессивную войну России против Украины и призвал диктатора положить конец происходящему и вывести войска.
"Канцлер призвал Россию к переговорам с Украиной с целью справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько необходимо", - добавили в Кабмине.
Более того, согласно заявлению немецкой стороны, Шольц заранее поговорим с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также должен был созвониться с ним после переговоров с Путиным.
Зеленский в свою очередь заявил в вечернем обращении, что звонок канцлера российскому диктатору - это ящик Пандоры. Президент сказал, что за ним могут последовать другие разговоры, но "Минска-3" не будет.
В МИД Украины тоже раскритиковали звонок. Спикер ведомства Георгий Тихий сказал, что разговор между Шольцем и Путиным не поможет достичь справедливого мира. Глава Кремля, по его словам, расценивает уговоры со стороны Запада как слабость.
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