В партии Шольца снова призвали прибегнуть к дипломатии относительно России
Лидер фракции социал-демократов в Бундестаге Рольф Мютзених призвал Германию попытаться вместе с США искать способ завершить войну в Украине путем переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"Я советую серьезно воспринимать эти угрозы Путина и не полагаться на заверения экспертов, которые считают, что "понимают" Путина и могут предугадать его поведение", - заявил Мютзених.
Он призвал главу МИД Германии Анналену Бербок прибегнуть к новым дипломатическим инициативам рядом с США, поскольку, по его мнению, Вашингтон, похоже, сейчас стремится исследовать варианты завершения войны путем переговоров.
Лидер фрации считает, что война без ограничений усугубляет гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Украине и стабильность мирового порядка в целом. Также задачей Германии он считает необходимость позаботиться о том, чтобы "мышление" зонами влияния не стало необратимым процессом.
"Мы вынуждены признать, что такие люди как Владимир Путин, Си Цзиньпин, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган и Мохаммед бин Салман и многие другие будут влиять на судьбу своих стран, соседей и всего мира дольше, чем нам хотелось бы", - добавил Мютзених.
Напомним, что переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным для канцлера Германии Олафа Шольца важны. По его словам, разговоры имеют определенные сдвиги.
Ранее Шольц заявил, что Путин до сих пор не считает ошибкой вторжение в Украину .
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