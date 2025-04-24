В партии Шольца поддерживают отмену санкций США против "Северного потока-2"

Пресс-секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по энергетическим вопросам Нина Шеер поддержала возможную отмену санкций США против "Северного потока-2". По ее мнению, это может способствовать "миру в Украине".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Представительница СДПГ заявила, что санкции США против "Северного потока-2" с самого начала "были незаконными", поэтому их отмена будет соответствовать международному праву.
"В интересах продолжения дипломатических путей к миру и прекращения агрессивной войны против Украины следует поощрять шаги, которые потенциально могли бы поддержать этот процесс", - отметила она.
Шеер, чья партия должна войти в состав коалиционного правительства во главе с Фридрихом Мерцом, подчеркнула, что позиция по "Северному потоку-2" не меняет приверженности Германии к возобновляемой энергетике.
"Мы должны ускорить переход на возобновляемую энергетику. Это остается в силе независимо от того, как решаются вопросы санкций в отношении "Северного потока-2", - добавила она.
Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Белый дом обсуждает вопрос о снятии санкций с российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о прекращении войны между Россией и Украиной.
Отмечается, что отмена санкций против газопровода "Северный поток-2", станет резким изменением политики США. Возобновление работы "Северного потока-2" может принести Москве финансовую выгоду, но только если ЕС согласится снова покупать российский газ по трубопроводу
По данным издания, спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф был главным сторонником отмены санкций.
Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения о переговорах по снятию санкций с "Северного потока-2". По его словам, это "выдумка".
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