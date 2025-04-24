В партии Шольца поддерживают отмену санкций США против "Северного потока-2"

Представительница СДПГ заявила, что санкции США против "Северного потока-2" с самого начала "были незаконными", поэтому их отмена будет соответствовать международному праву.

"В интересах продолжения дипломатических путей к миру и прекращения агрессивной войны против Украины следует поощрять шаги, которые потенциально могли бы поддержать этот процесс", - отметила она.

Шеер, чья партия должна войти в состав коалиционного правительства во главе с Фридрихом Мерцом, подчеркнула, что позиция по "Северному потоку-2" не меняет приверженности Германии к возобновляемой энергетике.

"Мы должны ускорить переход на возобновляемую энергетику. Это остается в силе независимо от того, как решаются вопросы санкций в отношении "Северного потока-2", - добавила она.