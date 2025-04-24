У партії Шольца підтримують скасування санкцій США проти "Північного потоку-2"

Представниця СДПН заявила, що санкції США проти "Північного потоку-2" від самого початку "були незаконними", тому їхнє скасування відповідатиме міжнародному праву.

"В інтересах продовження дипломатичних шляхів до миру та припинення агресивної війни проти України слід заохочувати кроки, які потенційно могли б підтримати цей процес", - зазначила вона.

Шеєр, чия партія має увійти до складу коаліційного уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, наголосила, що позиція щодо "Північного потоку-2" не змінює прихильності Німеччини до відновлюваної енергетики.

"Ми повинні прискорити перехід на відновлювану енергетику. Це залишається чинним незалежно від того, як вирішуються питання санкцій щодо "Північного потоку-2", - додала вона.