В партии Нетаньяху призвали правительство Израиля предоставить военную помощь Украине

Высокопоставленный депутат от праявщей партии премьер-министра Израиля Юлий Эдельштейн призвал свою страну предоставить военную помощь Украине для защиты от российского терроризма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы больше не должны сидеть в стороне", - написал Эдельштейн в Твиттере после того, как он и депутат от израильской оппозиции Зеев Элькин встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
В совместном заявлении Эдельштейн и Элькин призвали правительство премьера Биньямина Нетаньяху "значительно увеличить" поддержку Украины.
"Мы должны помогать Украине во всех сферах, где израильские технологии, в том числе военные, способны защитить гражданское население, его свободу и независимость", - заявили депутаты.
Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле рассматривают вопросы предоставления Украине "других видов помощи". Кроме гуманитарной, в том числе и военной.
Как известно, власти Израиля согласились предоставить Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.
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