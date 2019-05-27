Партія Зеленського набере кандидатів у депутати по інтернету

Перед достроковими виборами у Верховну раду партія "Слуга народу" створить свій сайт, на якому потенційні кандидати в народні депутати зможуть подати заяву. Про це повідомив Михайло Федоров, керівник діджитал-напрямки партії "Слуга народу", на прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Федоров зазначив, що кожен бажаючий зможе подати заявку, якщо відчуває в собі сили. Для цього необхідно буде заповнити розширену анкету і прикріпити документи, в тому числі концепції законопроектів.

Крім того, розповів Федоров, кандидатів у депутати по мажоритарних округах будуть перевіряти HR-агентства. "Ми будемо перевіряти на безпеку, на професійні якості. Також дуже важливий момент, що ми буде перевіряти за допомогою міжнародних HR-агентств на ціннісні якості, тому що нам з цими людьми працювати, і важливо, щоб вони були в одній ціннісній системі координат з нами", - сказав він.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" планує провести з'їзд 8 червня. Як повідомив керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, це буде перший етап з'їзду. Другий етап буде пов'язаний з формуванням остаточного списку із 225 осіб і кандидатів по 199 мажоритарних округах.

Як повідомляло РБК-Україна, перед достроковими виборами у Верховну раду партія президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.