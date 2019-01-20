Вілкула офіційно висунули кандидатом в президенти

Фото: Олександр Вілкул (opposition.com.ua)

Вілкул став кандидатом в президенти від "Опозиційного блоку"

Народного депутата Олександра Вілкула сьогодні, 20 січня, в ході Форуму за мир і розвиток, що об'єднав понад 5000 учасників, підтримали як єдиного кандидата від "опозиційних і миролюбних сил України" на майбутніх президентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політика.

У сьогоднішньому форумі взяли участь представники ділових, промислових кіл, профспілок і роботодавців країни, громадських діячів. Це найбільший подібний форум, починаючи з 2012 року, повідомили у Вілкула.

У своєму виступі Вілкул розповів про своє бачення змін, необхідних Україні. Зокрема, він акцентував увагу на чотирьох кроках, які, на його думку, повинні привести Україну до успіху і на яких має зосередитися влада відразу після президентських виборів: мир, нова Конституція, економічне зростання і соціально відчутні результати економічного розвитку.

"Наша перемога на виборах – це перемога України над корупцією та злочинністю. Це перемога українців. Це можливість чесного трудового народу гідно жити в успішній державі. Ми зупинимо війну, повернемо довгоочікуваний мир на нашу землю. Ми відродимо економіку, де на першому місці буде людина праці. Створимо гарні умови для дітей з перших днів їх життя. А літніх людей оточимо заслуженою турботою. Встановимо справедливі зарплати і пенсії. У наших рядах не стільки політики, скільки виробничники – люди справи. Наша мета – будувати і розвивати. І ми будемо будувати і розвивати. Повернемо Україні колишню славу, а людям гідне життя в мирі і злагоді", - заявив Вілкул.

Голова політради партії "Опозиційний Блок – партія миру і розвитку" Борис Колесніков у ході форуму зазначив, що в Запоріжжі відбувся перший всеукраїнський об'єднаний форум опозиційних сил "Форум миру і розвитку".

"Він зібрав кращих представників промисловості нашої країни, і вони підтримали висунення кандидатом в президенти України мого колеги і друга Олександра Вілкула. Найважливішим пунктом нашої програми є перетворення України в парламентську республіку. Це принесло успіх таких країн, як ФРН і Італія. Можна також розглянути американську модель з широкими повноваженнями президента, але вони все перерізані правами штатів. Це система "idiot proof" - захист від ідіотів. Щоб не будувати таку складну захист від ідіотів, їх краще не приводити у владу", - сказав Колесніков.

"Ми прийняли перший формат нової Конституції ще в 2016 році. Всі політики і ЗМІ, які будуть пропонувати схожі статті, можуть звернутися до першоджерела, яке є на нашому сайті. Там все чітко прописано: двопалатний парламент, 150 депутатів. Наша мета не тільки в скороченні кількості депутатів, а в тому, щоб передати повноваження місцевим радам. Якщо б влада до нас прислухалась і запропонувала всім 25 суб'єктам те, що пропонуємо ми, війна би вже давно закінчилася", - додав він.

Голова фракції "Опозиційного блоку" в парламенті Вадим Новинський сказав, що понад 70% громадян України впевнені, що головним завданням влади є припинення війни і встановлення миру.

Він зазначив, що правлячій команді не довіряють понад 80% громадян, люди не підтримують введення воєнного стану і вважають, що зараз розвиток держави рухається в неправильному напрямку.

"Українці хочуть миру, а цілі коаліційної влади протилежні очікуванням народу. На зміну їй повинна прийти команда, здатна реалізувати головні запити суспільства. Наша мета - припинити і збройний конфлікт на Донбасі, і всі спровоковані владою конфлікти в суспільстві – мовний, етнічний, релігійний, ідеологічний", - заявив нардеп.

Виступаючі на форумі підтримали позицію Вілкула, підкреслюючи, що саме він є реальним кандидатом від опозиційних сил, що "володіє необхідними якостями характеру, знаннями і досвідом, здатними об'єднати громадян і привести Україну до успіху".

Нагадаємо, 15 грудня на з'їзді політичної сили "Опозиційний блок" вже обирали Вілкула кандидатом у президенти. Крім того, за результатами з'їзду новим головою політради партії став Борис Колесніков.