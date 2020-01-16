"Диктаторські закони" для бізнесу: Южаніна засудила законопроект №1210

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)

У шосту річницю сумнозвістних "законів 16 січня", парламент прийняв новий закон, що обмежує права українському бізнесу

Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №1210 – більш відомий як "законопроект про податковий терор". Закон є одним із найбільш невдалих за останні вісім років. Про це заявила народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна своїй сторінці в Facebook.

"Під час роботи над законопроектом у профільному комітеті було враховано чимало правок, але глобальні правки, які б упередили удар по бізнесу, були відхилені", - пише Южаніна.

Серед ключових нововведень – права податківців "коригувати" фінансовий результат підприємства для підвищення податкових платежів, норми про донарахування 18% податку з прибутку ІТ-компаній за кордоном, підвищення ренти на видобуток газу і руди, дискримінація іноземних інвесторів за рахунок оподаткування курсової різниці.

Податківці отримають додаткові права збільшувати податкові платежі експортерів – за рахунок т. н. "правила ділової мети". Що може суттєво вдарити по українському експорту, в т. ч. в країни Євросоюзу.

Різко (по багатьом позиціям – в 4 рази) зростуть податкові штрафи для бізнесу. При цьому з інспекторів Державної податкової служби знімуть відповідальність за неправомірно нараховані податкові платежі та штрафи.

"Невиправдано розширюються повноваження Державної податкової служби – не керованою, без стратегії. Зате деякі норми представники департаментів ДПС дістають з-під поли і підсовують народним депутатам", - описує процес ухвалення законопроекту Ніна Южаніна.

В цілому, за підрахунками економістів, законопроект №1210 може коштувати Україні близько 1% ВВП країни, тобто. приблизно 36-37 млрд грн.

Варто відзначити, що категорично проти цього законопроекту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України – в т. ч. Європейська Бізнес-Асоціація, Американська торгівельна палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.

У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроект №1210 "податковим терором".

Нагадаємо, рівно 6 років тому – 16 січня 2014 р. – парламент України під впливом Партії регіонів і з порушенням Регламенту Верховної Ради ухвалив скандальні закони про обмеження прав і свобод громадян України – в т. ч. на проведення масових заходів, а також засобів масової інформації. Закони призвели до масових протестів і вже в лютому 2014 року були скасовані.