Як партія Порошенка готується до виборів: ревізія партструктур та розширення риторики

Петро Порошенко та "Європейська солідарність" (ЄС) готуються до наступних парламентських виборів. Перше завдання, яке зараз поставили на Лаврській у процесі підготовки до наступного виборчого циклу - це ревізія та посилення партійної структури.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Проблеми росту. Як Порошенко і його команда готуються до виборів".

За даними видання, у партії збираються попрощатися з приблизно 5% своїх депутатів у місцевих радах, застосувавши імперативний мандат. Така опція передбачена новим виборчим законодавством. Місцеві партструктури мають стати опорою ЄС під час майбутніх кампаній.

Як пояснив РБК-Україна голова секретаріату "Євросолідарності", народний депутат Максим Саврасов, до парламентських виборів партія готується постійно.

"У нас є керівник виборчого штабу Олександр Турчинов. Зараз ми займаємося реорганізацією регіональної структури. Керівники регіональних організацій - це люди, які очолюватимуть списки під час парламентських виборів, якщо не буде жодних змін законодавства", - розповів він.

Як повідомило виданню одне із джерел у штабі ЄС, Порошенко вже почав вести переговори з окремими кандидатами про те, щоб вони йшли на вибори від його політсили.

Крім того, у "Євросолідарності" шукають способи, як достукатися до виборців та спробувати наростити свій рейтинг. Для цього проводяться соцопитування та фокус-групи та аналізується відгук різних електоральних груп. Один із варіантів - залучити своїх місцевих представників, щоб вони активніше просували партію та її лідера.

З вересня політсила екс-президента вирішила розбавити свою риторику, окрім атак та контратак на правлячу команду, соціальною тематикою.

"Так ми намагаємося розширити нашу риторику та електоральну базу. Намагаємось експериментувати. З одного боку, соціальна тематика - це не зовсім наше. Ми пропонували ідеї, які більш властиві Юлії Тимошенко. Але з іншого - враховуючи, що соціально-економічна ситуація зараз болісна для українців, то чому б не говорити про її рішення", - пояснив співрозмовник у команді ЄС.