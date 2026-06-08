Партия Пашиняна победила на выборах в Армении, обойдя оппозицию с большим отрывом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил победу своей партии на парламентских выборах 7 июня. Оппозиция результаты не признает и уже обвинила власть в манипуляциях с подсчетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянскую службу Радио Свобода.
"Хочу подчеркнуть, что партия "Гражданский договор" получила голоса большего количества граждан Республики Армения, вотум доверия большего количества граждан по сравнению с 2021 годом", - заявил Пашинян.
По его словам, партия имеет достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.
Лидер оппозиционного блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян назвал объявленные результаты "позорными".
"Видя, что их результаты позорно уменьшаются, и уменьшаются ежеминутно, они остановили подсчет, и мы даже не понимаем, что они представят утром", - сказал Карапетян.
Проходной барьер преодолели четыре силы:
Все остальные партии проходной барьер не преодолели.
"Гражданский договор" набрал 49,81% - то есть не дотянул до 50%. Для формирования стабильного большинства, согласно избирательному кодексу, нужно 54%.
Избирательный кодекс Армении предусматривает механизм "стабильного большинства": если лидер гонки не набирает нужного количества мандатов и не может создать коалицию, ему начисляются бонусные места в парламенте через второй тур голосования.
Напомним, первые официальные данные выборов в Армении кардинально отличались от экзитполов: социологи давали Пашиняну до 70%, тогда как ЦИК фиксировал значительно более скромные показатели.
Ранее РБК-Украина анализировало, как Кремль перед выборами развернул против Пашиняна гибридное давление - от запрета на импорт армянского коньяка и овощей до угроз поднять цену на газ втрое.