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Партия Пашиняна победила на выборах в Армении, обойдя оппозицию с большим отрывом

09:59 08.06.2026 Пн
2 мин
Оппозиция обвиняет действующую власть в фальсификациях
aimg Елена Чупровская
Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил победу своей партии на парламентских выборах 7 июня. Оппозиция результаты не признает и уже обвинила власть в манипуляциях с подсчетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянскую службу Радио Свобода.

Что говорит Пашинян

"Хочу подчеркнуть, что партия "Гражданский договор" получила голоса большего количества граждан Республики Армения, вотум доверия большего количества граждан по сравнению с 2021 годом", - заявил Пашинян.

По его словам, партия имеет достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

Что говорят в оппозиции

Лидер оппозиционного блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян назвал объявленные результаты "позорными".

"Видя, что их результаты позорно уменьшаются, и уменьшаются ежеминутно, они остановили подсчет, и мы даже не понимаем, что они представят утром", - сказал Карапетян.

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Предварительные финальные результаты

Проходной барьер преодолели четыре силы:

  • "Гражданский договор" (Пашинян) - 49,81% (727 160 голосов)
  • "Сильная Армения" (Карапетян) - 23,29% (340 062 голоса)
  • блок "Армения" (Кочарян) - 9,94% (145 097 голосов)
  • "Процветающая Армения" - 4% (58 368 голосов)

Все остальные партии проходной барьер не преодолели.

Сможет ли Пашинян сформировать правительство самостоятельно

"Гражданский договор" набрал 49,81% - то есть не дотянул до 50%. Для формирования стабильного большинства, согласно избирательному кодексу, нужно 54%.

Избирательный кодекс Армении предусматривает механизм "стабильного большинства": если лидер гонки не набирает нужного количества мандатов и не может создать коалицию, ему начисляются бонусные места в парламенте через второй тур голосования.

Напомним, первые официальные данные выборов в Армении кардинально отличались от экзитполов: социологи давали Пашиняну до 70%, тогда как ЦИК фиксировал значительно более скромные показатели.

Ранее РБК-Украина анализировало, как Кремль перед выборами развернул против Пашиняна гибридное давление - от запрета на импорт армянского коньяка и овощей до угроз поднять цену на газ втрое.

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