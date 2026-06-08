Партия Пашиняна победила на выборах в Армении, обойдя оппозицию с большим отрывом

Что говорит Пашинян

"Хочу подчеркнуть, что партия "Гражданский договор" получила голоса большего количества граждан Республики Армения, вотум доверия большего количества граждан по сравнению с 2021 годом", - заявил Пашинян.

По его словам, партия имеет достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

Что говорят в оппозиции

Лидер оппозиционного блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян назвал объявленные результаты "позорными".

"Видя, что их результаты позорно уменьшаются, и уменьшаются ежеминутно, они остановили подсчет, и мы даже не понимаем, что они представят утром", - сказал Карапетян.

Предварительные финальные результаты

Проходной барьер преодолели четыре силы:

"Гражданский договор" (Пашинян) - 49,81% (727 160 голосов)

"Сильная Армения" (Карапетян) - 23,29% (340 062 голоса)

блок "Армения" (Кочарян) - 9,94% (145 097 голосов)

"Процветающая Армения" - 4% (58 368 голосов)

Все остальные партии проходной барьер не преодолели.

Сможет ли Пашинян сформировать правительство самостоятельно

"Гражданский договор" набрал 49,81% - то есть не дотянул до 50%. Для формирования стабильного большинства, согласно избирательному кодексу, нужно 54%.

Избирательный кодекс Армении предусматривает механизм "стабильного большинства": если лидер гонки не набирает нужного количества мандатов и не может создать коалицию, ему начисляются бонусные места в парламенте через второй тур голосования.