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Первые результаты выборов в Армении кардинально отличаются от экзитполов

01:49 08.06.2026 Пн
2 мин
Хватит ли Пашиняну голосов для большинства?
aimg Екатерина Коваль
Первые результаты выборов в Армении кардинально отличаются от экзитполов Фото: премьер Армении Никол Пашинян (Getty Images)
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Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала первые официальные данные парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

Обновлено в 2:10

По данным ЦИК после подсчета голосов на 506 участках, партия Пашиняна "Гражданский договор" продолжает лидировать с 51,8%, однако блок Карапетяна "Сильная Армения" сокращает отставание.

Сам Пашинян уже заявил о победе своей партии и подтвердил, что "Гражданский договор" самостоятельно сформирует правительство.

Официальные результаты

По предварительным данным ЦИК после подсчета голосов на 269 избирательных участках:

  • "Гражданский договор" (Пашинян) - 54,7%
  • "Сильная Армения" (Самвел Карапетян) - 21,66%
  • Блок "Армения" (Роберт Кочарян) - 8,89%
  • "Процветающая Армения" - 5,22%
  • "Крылья единства" - 2,38%

Почему это важно

Экзитполы давали Пашиняну до 70% - официальные данные оказались значительно скромнее.

Первые результаты выборов в Армении кардинально отличаются от экзитполов

Фото: результаты обработки результатов голосования 269 участков в Армении (https://elections.am/)

В то же время результата достаточно для формирования стабильного парламентского большинства: избирательный кодекс гарантирует его при условии набора 54%.

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Явка составила 58,97% и стала самой высокой с 2018 года.

В 2025 году Пашинян законодательно закрепил курс на сближение с ЕС, что поставило Армению на путь противостояния с Москвой. Оппозицию объединяло стремление сохранить тесные связи с Россией. Перед выборами РФ ввела ограничения на импорт армянского алкоголя, сельхозпродукции и цветов.

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