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В Украине запретили деятельность пророссийской партии "Наш край"

Украина, Среда 19 июня 2024 18:07
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В Украине запретили деятельность пророссийской партии "Наш край" Архивное фото: в Украине запретили деятельность пророссийской партии "Наш край" (facebook.com_nashkray.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Восьмой апелляционный административный суд сегодня, 19 июня, запретил деятельность пророссийской политической партии "Наш край" на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Судебной власти Украины.

Отмечается, что коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда завершила рассмотрение административного дела о запрещении политической партии "Наш край".

Судом были удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины и теперь деятельность политической партии в Украине запрещена, а имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передано в собственность государства.

"Обращаем внимание, что полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной рады Украины", - добавили в суде.

"Наш край"

Политическая партия, зарегистрированная 23 августа 2011 года, под названием "Блоковая партия". В 2014 году была переименована в "Наш край", а в 2015 году партию презентовали на общенациональном уровне как "новую политическую силу местных лидеров и хозяйственников, не желающих участвовать в политических играх и интригах".

Сопредседателем партии были Антон Киссе, Сергей Шахов и Александр Мазурчак. Партия продвигала пророссийские нарративы в обществе.

Запрет пророссийских партий в Украине

После войны в Украине начали запрещать деятельность пророссийских партий. Это коснулось "ОПЗЖ", "Партии Шария" и многих других.

В апреле стало известно, что в стране запретили деятельность пророссийской политической партии "Социал-патриотическая ассамблея славян".

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Министерство юстиции Украины Наш край Суд
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