Партия "Наш край" объявила о самороспуске

"Партия "Наш край" отстояла свою честь и право на деятельность в судах всех инстанций, а Верховный Суд Украины признал проукраинскую позицию партии и поставил точку в попытках ее уничтожить. Вместе с тем, внеочередной 40-й съезд политической партии "Наш край" принял решение о самороспуске партии", - говорится в заявлении.

В партии заявили, что ей нанесен "критический репутационный ущерб".

Там также отметили, что с первых дней полномасштабного вторжения России "926 партийцев ушли на фронт добровольцами, а за 10 лет активной деятельности партии не нашлось ни одного высказывания в пользу РФ".

"Война - это всегда момент истины, когда в людях проявляются лучшие или худшие черты. Одни совершают героические, патриотические поступки, а другие становятся трусами и предателями. Жизнь показала, что в каждом государственном учреждении и политической силе есть и те, и другие. Недопустимо, чтобы несколько предателей или коллаборационистов бросали тень недоверия на всю организацию, к которой они принадлежали. Герои, которые воюют на фронте, должны получить награды и отличия, а коллаборационисты - сроки заключения", - говорится в заявлении.

В партии утверждают, что исключили из своих рядов людей, которые сотрудничали с россиянами, и призвали к персональной ответственности за коллаборационизм.

"Но их поступки не могут бросать тень на десятки тысяч честных людей - на 10 тысяч членов партии и почти 1700 депутатов местных советов, которые представляли "Наш край", работают для громад, воюют и волонтерят", - отмечается в заявлении.