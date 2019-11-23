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Партія Меркель скасувала голосування за кандидатуру канцлера

Новини » Політика     23.11.2019 - 18:31
Партія Меркель скасувала голосування за кандидатуру канцлера
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)

ХДС відхилив ініціативу ввести загальне голосування усіх членів партії щодо кандидатури на посаду канцлера

Християнсько-демократичний союз (ХДС) відхилив ініціативу ввести загальне голосування усіх членів партії щодо кандидатури на посаду федерального канцлера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що після довгих дебатів на з'їзді християнських демократів у суботу, 23 листопада, у Лейпцигу переважна більшість делегатів висловилися проти відповідних пропозицій.

Зокрема, серед тих, хто виступав за загальне голосування, була молодіжна організація консерваторів Junge Union. Її лідер Тільман Кубан перед голосуванням закликав допустити до процедури обрання кандидатури на посаду канцлера всіх членів партії. Сучасній партії необхідно подібне участь її членів у прийнятті важливих рішень, підкреслив він. У подібному ключі висловилися ряд інших прихильників зміни процедури.

AFP пише, що такі вимоги вважаються виступом проти лідера християнських демократів і міністра оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер. За сформованою в ХДС традиції, голова партії стає її кандидатом на пост канцлера на чергових парламентських виборах.

Нагадаємо, делегати з'їзду Християнсько-демократичного союзу 7 грудня 2018 року в другому турі обрали новим лідером генерального секретаря партії Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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