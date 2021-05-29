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Порошенко: Україна має право розраховувати на миротворчу місію ООН

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Київ, Субота 29 травня 2021 17:48
Порошенко: Україна має право розраховувати на миротворчу місію ООН Фото: Петро Порошенко (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

29 травня світ відзначає Міжнародний день миротворців ООН, який свого часу був проголошений завдяки активній підтримці української дипломатії.

Про це заявив пише п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Facebook.

Він привітав українських миротворців і наголосив на тому, що Украіна розраховує на міжнародну солідарність у боротьбі за відновлення територіальної цілісності і суверенітету.

"Мої щирі вітання і слова глибокої подяки та шани всім тим, передусім від України, хто вірою і правдою служить високій місії з підтримання миру і безпеки у світі. Схилимо голову і перед пам‘ятю тих героїв, хто, виконуючи почесну місію, віддав своє життя заради безпечнішого світу", - написав Порошенко.

За його словами, для України цей день має особливе значення.

"Наші мужні воїни, справжні професіонали військовослужбовці Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України, гідно виконують свою місію у багатьох куточках планети", - додав Порошенко.

Він також наголосив, що українські представники і сьогодні служать там, де міжнародні миротворчі сили ООН залишаються чи не єдиним ефективним інструментом для відновлення миру, безпеки і стабільності.

"Це надає Україні незаперечне право розраховувати на міжнародну солідарність сьогодні, коли ми вже восьмий рік захищаємо себе і цивілізований світ від російської навали на фронті Донбасу", - переконаний він.

Порошенко вважає: розміщення миротворчої операції під егідою ООН на окупованій частині Донбасу, включно з кордоном, стало б вагомим чинником, що кардинально змінив би розстановку сил у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за часів незалежності понад 42 тисячі українських військових взяли участь у більше 25 миротворчих операціях під егідою ООН.

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