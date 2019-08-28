У партії "Слуга народу" назвали плату за податкову амністію

При проведенні податкової амністії в Україні планується встановити ставки податків. Про це в інтерв'ю виданню "Економічна правда" сказав Данило Гетманцев, який скоріш за все очолить парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Гетманцев заявив, що при амністії капіталів загальна ставка буде 5%, знижена 2,5% при інвестуванні в облігації держпозики. Підвищена ставка буде стягуватися з декларування негрошових активів.

"Ми вваємо, що амністія буде платною", - сказав він і додав, що гроші в розмірі 300 тис. грн будуть амністовані кожному - незалежно від того, подав хтось декларацію або не подав.

Гетманцев також назвав три основні цілі, які мають намір досягти при проведенні податкової амністії.

"Перша мета - ми повинні дати можливість людям, які 28 років отримували доходи у різних формах, обілитися. Підвести риску під тим, що було 28 років, і почати нову фінансову історію з чистого аркуша", - сказав він.

За його словами, друга мета - повернути гроші в Україну.

"Третя наша мета - це збір грошей в бюджет. Очікуємо отримати 5% від сум, які будуть амністовані. Проте це не основна мета", - додав він.

Нагадаємо, в червні президент України Володимир Зеленський анонсував податкову амністію для бізнесу.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку серпня 2019 року глава Державної податкової служби України Сергій Верланов запропонував ввести податкову амністію, ставки якого можуть скласти 5-9%.