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Данилюк розповів про переговори із західними партнерами щодо податкової амністії

Новини » Економіка    03.08.2019 - 05:41
Данилюк розповів про переговори із західними партнерами щодо податкової амністії
Фото: Олександр Данилюк (з відкритих джерел)

Ключова умова проведення податкової амністії - реформування податкової служби

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк підтвердив, що Україна веде переговори із західними партнерами з питання проведення податкової амністії. Про це він заявив в ефірі "Радіо НВ", передає РБК-Україна.

Данилюк підкреслив, що першочергове завдання такої амністії - результативність.

"Так, ми ведемо переговори з цього приводу. Питання завжди умов, тобто яка ставка... Перше, вона (амністія капіталу, - ред.) має дати результат, тому що, якщо подивитися на приклади інших країн, зокрема Італії, нещодавно була амністія в Молдові проведена, то вони не надто успішні... Дуже часто одна з причин - це слабкість самої податкової", - сказав він.

Ключовою умовою проведення податкової амністії, зі слів Данилюка, є реформування податкової служби.

"Другою, звичайно, є ставка, за якою відбувається амністія... Це політичне питання, насправді. І де ця межа, нам ще треба визначити", - додав секретар РНБО.

Він підкреслив, що гроші, зароблені корупційним або якимось іншим кримінальним шляхом, не повинні підлягати амністії.

Нагадаємо, під час зустрічі з представниками бізнесу в червні президент України Володимир Зеленський анонсував податкову амністію для бізнесу.

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