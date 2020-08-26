Партії не можуть займатися благодійністю: у НАЗК пояснили чому

Політичні партії в Україні не можуть використовувати свої майно та кошти для благодійної діяльності. У період виборчого процесу благодійна допомога не може надаватися від імені партії або пов'язуватися з її діяльністю.

Таку заяву зробили в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

Крім того, благодійна допомога від політичної партії у період виборчого процесу, який розпочинається за 50 днів до місцевих виборів, містить ознаки непрямого підкупу виборів.

За підкуп виборців передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Роз'яснення НАЗК ґрунтується на нормах законів про політичні партії та про благодійну діяльність, Кримінальному та Виборчому кодексах, Конституції України та рішенні Конституційного суду від 12 червня 2007 року.

Нагадаємо, раніше НАЗК виявило порушення фінансової звітності у 23 політичних партіях; агентство опублікувало список порушників.

Крім того, НАЗК нарахувало понад 2 тисячі корупціонерів за першу половину 2020 року.

Додамо, НАЗК планує перевірити декларації 12 заступників міністрів.