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НАЗК перевірить декларації 12 замміністрів

Україна, Вівторок 04 серпня 2020 12:55
НАЗК перевірить декларації 12 замміністрів
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Також агентство перевірить декларацію глави Дніпропетровської ОДА

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларацій 12 заступників міністра. Йдеться про теперішніх та колишніх урядовців.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Йдеться про:

  • першого замміністра інфраструктури Дмитра Абрамовича;
  • заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова,
  • заступника міністра юстиції Віталія Василика,
  • екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака;
  • екс-заступника міністра охорони здоров’я Михайла Загрійчука,
  • заступника міністра розвитку економіки торгівлі і сільського господарства Тараса Качку,
  • екс-заступника міністра енергетики та захисту довкілля Станіслава Ковалевського,
  • замміністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерію Коломієць,
  • заступника міністра юстиції Івана Ліщину,
  • замміністра освіти і науки Любомиру Мандзій,
  • замміністра розвитку громад та територій В’ячеслава Негоду,
  • екс-заступника міністра розвитку громад та територій/колишнього замміністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Лева Парцхаладзе.

Крім того, НАЗК почало перевірку декларацій глави Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка та заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Костянтина Гейка.

У відомстві нагадують, що на проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав повну перевірку можуть продовжити, але не більше ніж на 60 календарних днів.

Нагадаємо, в кінці липня НАЗК почало перевірку декларацій глави держави Володимира Зеленського та п'ятого президента Петра Порошенка за 2018 і 2019 роки.

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