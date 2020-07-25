НАЗК за пів року нарахувало понад 2 тисячі корупціонерів

Найчастіше до реєстру корупціонерів потрапляють працівники ДКСВ та Нацполіції
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з початку року внесло до реєстру корупціонерів 2018 осіб. Найчастіше до реєстру корупціонерів потрапляють працівники Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та Нацполіції.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Зазначається, що 429 осіб учинили кримінальні правопорушення, 1532 притягнуті до адміністративної та ще 57 - до дисциплінарної відповідальності.
Найчастіше до реєстру корупціонерів потрапляють працівники, у тому числі колишні, ДКВС та Нацполіції.
Так, до реєстру корупціонерів включені 102 працівники ДКВС:
Також до реєстру корупціонерів потрапили 175 поліцейських.
З них 12 притягнуті до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення:
До адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації притягнуто 156 правоохоронців. За несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані притягнуто одного поліцейського.
До дисциплінарної відповідальності притягнуто 7 поліцейських:
У порівнянні з попереднім роком цьогоріч кількість притягнутих до відповідальності та внесених до реєстру працівників НПУ знизилася на 33%, а ДКВС - на 11%.
Усі дані осіб вносяться до реєстру після рішення суду та притягнення їх до відповідальності (накладання штрафів, позбавлення волі тощо).
Нагадаємо, НАЗК виявило численні ознаки порушень у фінансовій звітності за IV квартал 2019 року у 23 партій.