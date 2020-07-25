НАЗК за пів року нарахувало понад 2 тисячі корупціонерів

Фото: НАЗК (відкритих джерел)

Найчастіше до реєстру корупціонерів потрапляють працівники ДКСВ та Нацполіції

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з початку року внесло до реєстру корупціонерів 2018 осіб. Найчастіше до реєстру корупціонерів потрапляють працівники Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та Нацполіції.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що 429 осіб учинили кримінальні правопорушення, 1532 притягнуті до адміністративної та ще 57 - до дисциплінарної відповідальності.

Найчастіше до реєстру корупціонерів потрапляють працівники, у тому числі колишні, ДКВС та Нацполіції.

Так, до реєстру корупціонерів включені 102 працівники ДКВС:

двоє з них притягнуті до кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

99 працівників ДКВС притягнуті до адмінвідповідальності за несвоєчасне подання декларації;

один - до дисциплінарної відповідальності, йому оголошена догана.

Також до реєстру корупціонерів потрапили 175 поліцейських.

З них 12 притягнуті до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення:

5 поліцейських - за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (три сержанти, один лейтенант та один старший лейтенант поліції);

7 поліцейських потрапили до цього реєстру за зловживання впливом, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи за вплив на ухвалення рішення (два старші лейтенанти, три капітани, один майор та один підполковник).

До адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації притягнуто 156 правоохоронців. За несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані притягнуто одного поліцейського.

До дисциплінарної відповідальності притягнуто 7 поліцейських:

четверо були звільнені за отримання неправомірної вигоди або подарунка;

троє отримали догану за невжиття заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а також вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів;

один отримав сувору догану за декларування недостовірної інформації.

У порівнянні з попереднім роком цьогоріч кількість притягнутих до відповідальності та внесених до реєстру працівників НПУ знизилася на 33%, а ДКВС - на 11%.

Усі дані осіб вносяться до реєстру після рішення суду та притягнення їх до відповідальності (накладання штрафів, позбавлення волі тощо).

Нагадаємо, НАЗК виявило численні ознаки порушень у фінансовій звітності за IV квартал 2019 року у 23 партій.