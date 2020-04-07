У "Слузі народу" шукають правовий механізм відмови від держфінансування

Фото: Євгенія Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

За словами Євгенії Кравчук, наразі немає юридичного механізму, як партія може відмовитися від фінансування

У "Слузі народу" шукають правовий механізм відмови від державного фінансування для направлення коштів на боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук.

За її словами, наразі немає юридичного механізму, як партія може відмовитися від фінансування на якийсь період, а не на усю парламентську каденцію.

"Гроші, що з бюджету виділяються на діяльність партії "Слуга народу", так чи інакше будуть спрямовані на боротьбу із коронавірусом. Ми не відмовилися і не збираємося відмовлятися від цієї ідеї. Ми не можемо просто звернутись з листом до НАЗК та відмовитись від фінансування на цей рік. Мається на увазі на три квартали 2020 року. За законом, це можна зробити тільки якщо відмовитись на весь період, тобто на чотири роки, які залишились до кінця каденції Верховної ради. До того, ж ми не можемо перерахувати гроші у Стабілізаційний фонд напряму, бо можливі лише три джерела його наповнення: кредит, секвестр та емісія НБУ",- пояснила Кравчук

За її словами, одним з варіантів є поданням правок до змін до державного бюджету на 2020 рік, який буде розглядатись цього тижня Верховною радою.

"Поки є можливість через бюджетний комітет внести правки до бюджету і скоротити взагалі цю статтю (щодо фінансування політичної партії - ред.). Ми говорили про це з головою бюджетного комітету. Яким чином це буде у фінальній версії побачимо вже ближче до кінця тижня. Це питання до бюджетного комітету, чи можна частково обмежити фінансування", - додала вона.

Нардеп наголосила, що в законодавстві також не передбачено механізму направлення коштів політичної партії на благодійність. Тому партія не зможе напряму направити кошти на закупівлю необхідних речей для лікарень.

"Ми шукаємо, юридично чисті варіанти, як це зробити. Очевидно, ми профінансуємо діяльність громадської організації, яка своєю чергою зможе витратити ці кошти на закупівлю медичного обладнання, засобів захисту і т.п. Сподіваємось інші партії вчинять так само. Впевнена, що сума у 212 млн гривень, яку держава має витратити на діяльність партій, знайде цього року дійсно корисне застосування", - додала вона.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" за законом не може відмовитися від державного фінансування на користь наповнення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" через коронавірус відмовляється від державного фінансування. Крім того, політична сила заявляла, що попросить інші парламентські партії наслідувати приклад.

Зазначимо, на фінансування "Слуги народу" з державного бюджету в 2020 році передбачено 140,5 млн гривень.