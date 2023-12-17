На парламентских выборах в Сербии лидирует партия президента Вучича

Отмечается, что избиратели выбирали депутатов сербского и муниципальных парламентов.

По данным подсчета голосов соцслужбы CeSID/IPSOS, на выборах лидирует Сербская прогрессивная партия (SNS) президента страны Александара Вучича с результатом в 46,4% голосов. Второе место занимает левоцентристский альянс "Сербия против насилия" с 23,3%.

На третьем месте, согласно подсчетам, Социалистическая партия (SPS) с 6,7%, а на четвертом - оппозиционная коалиция NADA с 4,8%.

Досрочные парламентские выборы в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич 1 ноября распустил парламент и назначил на 17 декабря 2023 года досрочные парламентские и местные выборы. Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, следующие по графику выборы в парламент планировались на 2026-й год.

В апреле Вучич покинул пост главы правящей Сербской прогрессивной партии. Новым президентом SNS стал тогдашний министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Добавим, что Белград и Москва продолжают сотрудничество несмотря на войну в Украине и санкции ЕС против режима Владимира Путина.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Сербия должна пересмотреть свои связи с Россией и согласовать свою внешнюю политику с политикой ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.