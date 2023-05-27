Вучич ушел с должности главы правящей партии Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что покидает пост главы Сербской прогрессивной партии, которая сейчас является правящей в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS .

На встрече "Сербия надежды" Вучич заявил, что "партии как никогда нужно единство, единство и единство". Он сказал, что будет бороться за каждую секунду мира, но в случае нападения на сербов на севере Косово и Метохии Сербия не будет сидеть сложа руки.

"Это последний вечер, когда я обращаюсь к вам как президент SNS, завтра кто-то другой возглавит партию, членом которой я остаюсь", - сказал Вучич.

Сегодня, 27 мая, по предложению Вучича новым президентом SNS был избран действующий министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Фото: министр обороны Сербии Милош Вучевич (facebook.com sns.milos.v)

"Политика партии не изменится, мы остаемся двигателем развития нашей страны", - сказал Вучевич после выборов.

Ранее Вучич говорил о своем преемнике, что "знает его как человека, преданного SNS, но также преданного идее независимой и процветающей Сербии".

Правящая партия Сербии

Сербская прогрессивная партия (SNS) - сербская пророссийская политическая партия, созданная в октябре 2008 года бывшим лидером сербских радикалов Томиславом Николичем.

Сейчас является правящей партией в Сербии, и обладает 73 депутатскими мандатами в Скупщине.

По идеологии считается консервативной и сербской националистической, однако выступает за вступление Сербии в ЕС.

Отношения Сербии с Россией

Белград и Москва продолжают сотрудничество несмотря на войну в Украине и санкции ЕС, введенные против режима Путина.

Сербия не присоединилась к санкциям против России, хотя Вучич несколько раз заявлял о поддержке территориальной целостности Украины. При этом президент Сербии, как и чиновники из его окружения, избегают слова "война", говоря об Украине и РФ.

На днях глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель даже заявил, что Сербия должна пересмотреть свои связи с Россией и согласовать свою внешнюю политику с политикой Европейского Союза.

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