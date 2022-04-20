ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Південна Корея відправила в Україну 20 тонн гуманітарної допомоги

Новость на русском →
Сеул, Середа 20 квітня 2022 07:38
Південна Корея відправила в Україну 20 тонн гуманітарної допомоги Літак корейських ВПС (Фото: media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Уряд Південної Кореї у вівторок направив в Україну додатково близько 20 тонн гуманітарної допомоги. До складу поставки входять автоматичні дефібрилятори, апарати ШВЛ і аптечки, які були відправлені за запитом з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відправлені літаком контейнери з медичним обладнанням є частиною пакету гуманітарної допомоги на суму 30 мільйонів доларів, яку уряд Південної Кореї виділив Україні. Чиновники Південної Кореї активно спілкуються з українськими колегами на предмет необхідного обладнання, яке увійде в наступні партії допомоги.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Южная Корея Вторгнення Росії до України
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Спікер Міноборони Олександр Мотузяник: Вирішальна битва за Україну вже розпочалася
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Спікер Міноборони Олександр Мотузяник: Вирішальна битва за Україну вже розпочалася