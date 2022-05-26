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Прем'єр-міністр Фінляндії відвідала Ірпінь та Бучу

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Ірпінь, Буча, Четвер 26 травня 2022 12:35
Прем'єр-міністр Фінляндії відвідала Ірпінь та Бучу Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін в Ірпені (t.me/newsimr)
Автор: Сергей Новиков

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін перебуває з візитом в Україні. Вона вже відвідала Ірпінь та Бучу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ірпінської міської ради.

Повідомляється, що Марін показали наслідки "русского мира", які залишили після себе окупанти. Також місцева влада обговорила з нею допомогу у відновленні міста.

Також повідомляється, що Марін відвідала Бучу Київської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія надасть додаткову військову техніку Україні.

Також повідомлялося про виділення допомоги фінською стороною на 70 млн євро.

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