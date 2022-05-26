Прем'єр-міністр Фінляндії відвідала Ірпінь та Бучу
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін перебуває з візитом в Україні. Вона вже відвідала Ірпінь та Бучу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ірпінської міської ради.
Повідомляється, що Марін показали наслідки "русского мира", які залишили після себе окупанти. Також місцева влада обговорила з нею допомогу у відновленні міста.
Також повідомляється, що Марін відвідала Бучу Київської області.
Prime Minister of Finland Sanna Marin visited Bucha (the Kyiv region) pic.twitter.com/POaPe6b4ql— Flash (@Flash43191300) May 26, 2022
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія надасть додаткову військову техніку Україні.
Також повідомлялося про виділення допомоги фінською стороною на 70 млн євро.
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