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В парламенте Швейцарии поддержали план помощи Украине на 5,5 млрд долларов

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Парламентский комитет Швейцарии проголосовал за выделение 5 млрд швейцарских франков (5,5 млрд долларов) на помощь Украине в рамках более широкого пакета мер, направленных на повышение обороноспособности нейтрального Берна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поддержанный законодателями от лево- и правоцентристских партий, комитет по безопасности верхней палаты парламента одобрил пакет, предусматривающий выделение 10,1 миллиарда франков дополнительных средств для армии, наряду с суммой для Украины.

План, которому еще предстоит пройти ряд парламентских препятствий, прежде чем он станет законом, был принят 8 голосами против 5, при этом правые партии выступили против сделки.

В заявлении парламента говорится, что многомиллиардный пакет был задуман как чрезвычайный вклад в обеспечение безопасности Швейцарии и "мира в Европе" в связи с войной, которую Россия ведет против Украины.

 

Помощь Украине от Швейцарии

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария оказывает ей всестороннюю поддержку, за исключением поставок оружия и военной помощи.

Причина такой позиции кроется в многовековой политике нейтралитета, провозглашенной Швейцарией в 1815 году. В соответствии с ней, Берн не поставляет оружие другим странам, не участвует в военных конфликтах и не санкционирует реэкспорт своего вооружения третьим лицам.

Отметим, что в прошлом году Швейцария шагнула к поставке Украине вооружения, но поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.

При этом Швейцария выделила более 5 млрд долларов на восстановление Украины до 2035 года.

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