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У парламенті Швейцарії підтримали план допомоги Україні на 5,5 млрд доларів

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Парламентський комітет Швейцарії проголосував за виділення 5 млрд швейцарських франків (5,5 млрд доларів) на допомогу Україні в рамках ширшого пакета заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності нейтрального Берна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Підтриманий законодавцями від ліво- і правоцентристських партій, комітет з безпеки верхньої палати парламенту схвалив пакет, що передбачає виділення 10,1 мільярда франків додаткових коштів для армії, поряд із сумою для України.

План, якому ще належить пройти низку парламентських перешкод, перш ніж він стане законом, ухвалили 8 голосами проти 5, при цьому праві партії виступили проти угоди.

У заяві парламенту йдеться про те, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у забезпечення безпеки Швейцарії та "миру в Європі" у зв'язку з війною, яку Росія веде проти України.

Допомога Україні від Швейцарії

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швейцарія надає їй всебічну підтримку, за винятком поставок зброї та військової допомоги.

Причина такої позиції криється в багатовіковій політиці нейтралітету, проголошеній Швейцарією 1815 року. Відповідно до неї, Берн не постачає зброю іншим країнам, не бере участі у військових конфліктах і не санкціонує реекспорт свого озброєння третім особам.

Зазначимо, що минулого року Швейцарія зробила крок до постачання Україні озброєння, але поправки до закону про військове спорядження заблокували в нижній палаті парламенту.

При цьому Швейцарія виділила понад 5 млрд доларів на відновлення України до 2035 року.

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