В ЕС готовят санкции против российского экспорта СПГ, - Reuters

Страны Европейского союза хотят оценить потенциальные санкции в отношении России из-за войны против Украины, в частности, относительно введения ограничений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что государствам ЕС понадобятся недели, чтобы разработать следующий набор санкций против России. По словам европейских дипломатов, они в целом поддерживают меры, включая ограничение российского экспорта СПГ, которое может быть впервые введено.

Страны, включая Бельгию, Германию и Францию, обратились в Европейскую комиссию с просьбой оценить, ударит ли запрет на перевалку СПГ в европейских портах сильнее по российской экономике, чем по экономике ЕС.

Как заявил один из дипломатов ЕС в разговоре с Reuters, есть "широкая поддержка, но в основном - вопрос". Он добавил, что соответствующий пакет обсуждается, поскольку "ранее не делали ничего подобного", имея в виду ограничения относительно СПГ.

Подготовка 14-го пакета санкций ЕС

Дипломаты говорят, что пытаются согласовать 14-й пакет до того, как Будапешт займет председательство в ЕС в июле. Следует отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее пытался заблокировать помощь Украине и ограничения по Москве.

В настоящее время дипломаты ЕС обсуждают, следует ли привлекать компании из стран блока к ответственности за своих дистрибьюторов в третьих странах, хотя они обеспокоены лишней бюрократической волокитой, которая нанесет ущерб компаниям после предварительных мер, согласно которым контракты должны включать запрет на реэкспорт в Россию.

Также страны ЕС обсуждают отдельный пакет для согласования санкций против Беларуси с последующими российскими ограничениями и закрытие "большой лазейки", позволявшей многим товарам из ЕС попадать в РФ через Беларусь.

Импорт российского газа в Европу

Напомним, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о том, что Евросоюз может ввести санкции против российского СПГ. Она добавила, что ограничения против импорта природного газа из России пока не планируется.

Напомним, в прошлом году доля российского газа в ЕС составила 15%, в то время как в 2021 году этот показатель составлял около 45%. Между тем контракт на транзит газа из России через Украину, подписанный в конце 2019 года между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром", заканчивается 31 декабря 2024-го. Украина уже заявляла, что не продлит действие соглашения.

Подробнее о транзите российского газа - читайте в материале РБК-Украина.