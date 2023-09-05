В парламенте Финляндии запретили продавать продукцию Pepsi из-за ее деятельности в России

Отмечается, что уже завезенные напитки Pepsi убрали с прилавков.

Ранее депутат Туомас Кеттунен потребовал, чтобы в здании парламента перестали продавать продукцию американской компании из-за ее деятельности в России.

Больше никаких подробностей этого события не приводится.

PepsiCo

PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Слов'яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и др.

Продукция реализуется в 200 странах мира, годовой объем продаж составляет около 67 млрд долларов. По показателю чистой прибыли PepsiCo является второй по величине компанией в отрасли напитков и пищевых продуктов в мире; в США - первой.

Деятельность компании в РФ

Недавно Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую корпорацию PepsiCo в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, она продолжает работать на территории России и платит налоги.

PepsiCo увеличила свои доходы в РФ в первый год полномасштабного вторжения. Так, выручка ООО "Пепсико Холдингс" за 2022 год выросла до 2,59 млрд долларов, в частности, чистая прибыль выросла на 333% до 525 млн долларов. Налогов в бюджет РФ было уплачено на более 115 млн долларов.