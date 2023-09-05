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У парламенті Фінляндії заборонили продавати продукцію Pepsi через її діяльність у Росії

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Продукція американської Pepsi більше не продаватиметься в парламенті Фінляндії. Причиною цього рішення стала діяльність компанії у РФ.

Про це заявив керуючий рестораном у парламенті Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначається, що вже завезені напої Pepsi прибрали з прилавків.

Раніше депутат Туомас Кеттунен зажадав, щоб у будівлі парламенту перестали продавати продукцію американської компанії через її діяльність у Росії.

Більше жодних подробиць цієї події не наводиться. 

PepsiCo

PepsiCo виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Слов’яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" тощо.

Продукція реалізується у 200 країнах світу, річний обсяг продажів становить близько 67 млрд доларів.  За показником чистого прибутку PepsiCo є другою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у світі; у США - першою. 

Діяльність компанії у РФ

Нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську корпорацію PepsiCo до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, вона продовжує працювати на території Росії та сплачує податки.

PepsiCo збільшила свої доходи у РФ у перший рік повномасштабного вторгнення. Так, виторг ТОВ "Пепсико Холдингс" за 2022 рік виросла до 2,59 млрд доларів, зокрема, чистий прибуток виріс на 333% до 525 млн доларів. Податків до бюджету РФ було сплачено на понад 115 млн доларів.

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