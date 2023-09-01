PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две американские корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, они продолжают работать на территории России и платят налоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

PepsiCo

PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и т.д.

По данным НАПК, на территории России PepsiCo имеет 19 заводов, около 20 тыс. сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных работников. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвёртой по размеру компанией в области напитков и пищевых продуктов на территории РФ.

PepsiCo увеличила свои доходы в РФ за первый год полномасштабного вторжения. Так, выручка ООО "Пепсико Холдингс" за 2022 год выросла до 2,59 млрд долларов, в частности, чистая прибыль выросла на 333% до 525 млн долларов. Налоги в бюджет РФ были уплачены более чем на 115 млн долларов.

В марте 2022 года компания заявила о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в России в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Однако в августе 2022 года производство напитков 7Up и Mirinda под брендами Evervess и Frustyle возобновилось. В марте 2023 года возобновилось производство напитка Pepsi.

"На отсутствие искренних намерений покидать российский рынок указывает также на то, что на карьерной странице компании перечислено более 580 открытых вакансий в РФ", - говорится в сообщении.

Mars

Mars известна шоколадными батончиками, но производит и корма для домашних животных, жевательные резинки, напитки, еду быстрого приготовления, консервированные соусы. Основные торговые марки - Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's. Также корпорации принадлежит серия марок Wrigley.

Mars работает в России более 30 лет, инвестировала в экономику страны-агрессора 2,5 млрд долларов, создала более 6 тыс. рабочих мест и имеет на территории России 10 фабрик.

Компания обещала сократить бизнес на территории РФ после начала полномасштабной агрессии. Однако фабрики продолжают работать в России с увеличением доходов в 2022 году. Выручка ООО "Марс" за 2022 год выросла до 2,45 млрд долларов, чистая прибыль выросла на 59% до 377 млн долларов, налогов уплачено в бюджет РФ более чем на 93 млн долларов.

На сайте по поиску персонала российский филиал компании ООО "Марс" публикует объявления о наборе нового персонала (более 100 актуальных вакансий).

Список НАПК

Напомним, что НАПК является органом, ответственным за систему комплаенса в частном секторе. В ходе процедуры комплаенса контрагенты подлежат проверке на добродетель, в том числе социально ответственное ведение бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР.

Список "Международных спонсоров войны" является репутационным инструментом для достижения добродетели цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно, уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста.