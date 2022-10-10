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В парламенте Эстонии планируют признать режим в России террористическим

Фото: в парламенте Эстонии планируют признать режим в России террористическим (flickr by Shane MacClure)
Автор: Иван Носальский

В эстонском парламенте начали собирать подписи под законопроектом, которым предлагается официально признать российский режим террористическим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсона в Facebook.

По его словам, документом также предусматривается подтверждение приверженности территориальной целостности Украины.

Михельсон отметил, что свои подписи поставили уже 54 депутата. Завтра, 11 октября, документ планируют представить в парламенте.

Напомним, ранее стало известно, что Эстония намерена объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе.

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