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У парламенті Естонії планують визнати режим у Росії терористичним

Фото: у парламенті Естонії планують визнати режим у Росії терористичним (flickr by Shane MacClure)
Автор: Іван Носальський

В естонському парламенті почали збирати підписи під законопроектом, яким пропонується офіційно визнати російський режим терористичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхельсона у Facebook.

За його словами, документом також передбачається підтвердження прихильності до територіальної цілісності України.

Міхельсон зазначив, що свої підписи поставили вже 54 депутати. Завтра, 11 жовтня, документ планують представити у парламенті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія має намір оголосити про новий пакет військової допомоги для України цього тижня.

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