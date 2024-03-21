В парламенте Британии заявили, что Запад "позорно мало делает" для противостояния России

"Запад позорно мало делает для противодействия российской военной машине в Украине", - подчеркнул Куин.

Он отметил, что страны должны делать больше коллективно не только в вопросе помощи Украине, но и в трансформации собственных линий поставок.

По словам Куина, необходимо сделать больше для того, чтобы Запад был готов сдержать Россию от более широкого конфликта, а любые признаки отсутствия готовности "принять вызов" могут укрепить авторитарные государства по всему миру.

"Изменилась ли картина рисков в худшую сторону за последние несколько лет? Безусловно. Приняли ли мы в полной мере этот вызов? Нет", - подчеркнул депутат.