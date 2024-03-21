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В парламенте Британии заявили, что Запад "позорно мало делает" для противостояния России

Фото: в парламенте Британии раскритиковали страны Запада (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада делают недостаточно для того, чтобы противостоять России и ее агрессии против Украины.

Об этом заявил глава оборонного комитета Палаты общин Великобритании Джереми Куин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Запад позорно мало делает для противодействия российской военной машине в Украине", - подчеркнул Куин. 

Он отметил, что страны должны делать больше коллективно не только в вопросе помощи Украине, но и в трансформации собственных линий поставок. 

По словам Куина, необходимо сделать больше для того, чтобы Запад был готов сдержать Россию от более широкого конфликта, а любые признаки отсутствия готовности "принять вызов" могут укрепить авторитарные государства по всему миру.

"Изменилась ли картина рисков в худшую сторону за последние несколько лет? Безусловно. Приняли ли мы в полной мере этот вызов? Нет", - подчеркнул депутат. 

Отсутствие помощи от США

Напомним, Конгресс Соединенных Штатов Америки уже несколько месяцев не может выделить новое финансирование на помощь Украине. Из-за этого поставки оружия практически полностью прекращены.

Недавно Сенат принял законопроект, который предусматривает выделение около 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них около 60 млрд - для нашей страны.

Но документ все еще не начали рассматривать в Палате представителей. Против выступает спикер Майк Джонсон. Он хочет, чтобы помощь Украине была привязана к деньгам для защиты американской границы от мигрантов.

При этом члены Республиканской партии в Конгрессе США стали рассматривать вариант предоставления части помощи Украине в форме кредита.

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