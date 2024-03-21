У парламенті Британії заявили, що Захід "ганебно мало робить" для протистояння Росії

"Захід ганебно мало робить для протидії російській військовій машині в Україні", - наголосив Квін.

Він зазначив, що країни мають робити більше колективно не лише у питанні допомоги Україні, а й у трансформації власних ліній постачання.

За словами Квіна, необхідно зробити більше для того, щоб Захід був готовий стримати Росію від ширшого конфлікту, а будь-які ознаки відсутності готовності "прийняти виклик" можуть зміцнити авторитарні держави по всьому світу.

"Чи змінилася картина ризиків у гірший бік за останні кілька років? Безумовно. Чи прийняли ми повною мірою цей виклик? Ні", - наголосив депутат.