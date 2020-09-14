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У парламенті оцінили роботу Абромавічуса в "Укроборонпромі"

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 11:49
У парламенті оцінили роботу Абромавічуса в "Укроборонпромі"
Фото: Айварас Абромавічус (facebook.com/aivaras.abromavicius)
Автор: Олег Черниш, Игорь Литвиненко

Голова комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич позитивно оцінив роботу голови концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавічуса. За його словами, до цього в концерні не проводилася такий широкий і глибокий аудит.

Про це Завітневич розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він вважає, що команда Абромавічуса підготувала хорошу основу для майбутнього керівництва.

"Справді, мені як голові комітету, так і всім, кому не байдужий наш оборонний комплекс, хочеться, щоб робилося більше і за короткий термін часу. Але є речі, які просто неможливо зробити, в "Укроборонпромі" понад 100 підприємств, на деяких вже втрачені документи, деякі за 20 років стоять без роботи", - сказав Завітневич.

Раніше РБК-Україна писало, що Абромавічус незабаром може залишити посаду глави "Укроборонпрому. Його місце може зайняти Сергій Тихонов.

Зазначимо, Абромавічус був призначений генеральним директором "Укроборонпрому" в кінці серпня 2019 року. До цього він обіймав посаду міністра економіки в уряді Яценюка, покинувши посаду в квітні 2016 року.

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Новини України Політика Айварас АбромавічусУкроборонпромОлександр Завітневич
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