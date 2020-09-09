Абромавічус незабаром покине "Укроборонпром"

Фото: Айварас Абромавічус (УНІАН)

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус незабаром покине свою посаду. Його може замінити Сергій Тихонов.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За його словами, основна причина ротації - прибутковість і стратегія розвитку "Укроборонпрому".

Зазначимо, Сергій Тихонов був депутатом третього скликання Верховної ради. Згідно з реєстром електронних декларацій, він працює в директораті з питань національної безпеки і оборони Офісу президента

Нагадаємо, в кінці серпня минулого року Айварас Абромавічус був призначений генеральним директором "Укроборонпрому". Це його другий захід на високі посади в Україні після того, як він у квітні 2016 року залишив пост міністра економіки разом з урядом Арсенія Яценюка.

Крім того, у вересні 2015 року стало відомо, що Литва не буде позбавляти Абромавичуса литовського громадянства у зв'язку з отриманням українського.

Додамо, що Володимир Зеленський не знав про наявність подвійного громадянства в Айвараса Абромавичуса до призначення його главою "Укроборонпрому".